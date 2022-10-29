فوز مسافي ومصفوت والعروبة في دوري الدرجة الأولى

فاز فريق العروبة على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيد العروبة 10 نقاط في المركز العاشر بينما التعاون لديه 11 نقطة في المركز التاسع، وسجل للعروبة البرازيلي جابريل في الدقيقة 60 وسلطان حسين 81 بينما للتعاون البرازيلي كارلوس البرتو 22.

وتعرض لاعب التعاون البحريني السيد محمد عبد الرزاق للطرد في الدقيقة 67.

وفاز فريق مصفوت على الرمس بثلاثة اهداف لهدفين حيث سجل اهداف مصفوت ابراهيم خميس 17، وعبد القادر علي 61، والبرازيلي ليونارد (90+3)، بينما سجل للرمس الايفواريان حميد ديفو 16 وابكر صديقي 66، ليصبح رصيد مصفوت 11 نقطة بالمركز الثامن بينما لدى الرمس 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفاز مسافي على «فرسان هسبانيا» بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت على ملعب شباب الاهلي وسجل الهدف اللاعب الكاميروني ماريوس اوبيكوب في الدقيقة 87، واصبح رصيد مسافي 13 نقطة في المركز الرابع.