الحكم المجري بوغنار يدير قمة الشارقة والوحدة

أعلن اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر «توتير» عن تعيين طاقم حكام من المجر بقيادة الحكم الدولي تاماس بوغنار لقيادة مباراة الشارقة والوحدة غداً، على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الثامنة بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويضم الطاقم كلاً من الحكمين المساعدين بلازاس بوزاس وبيتر كوبور ونواف الزيودي حكماً رابعاً وبلازس بيركي حكم فيديو وعيسى خليفة حكم فيديو مساعداً.