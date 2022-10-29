«السوبر الإماراتي - البحريني» حائر بين الشارقة والنجمة اليوم

ينشد فريقا اليد في ناديي الشارقة والنجمة البحريني، في السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الظفر بكأس «السوبر الإماراتي - البحريني» المقامة في نسختها الخامسة على صالة «أم الحصن» في الاتحاد البحريني لكرة اليد.

وجاء تأهل الفريقين إلى «السوبر الإماراتي - البحريني» في نسخة 2022، بتتويجهما بلقبي مسابقة السوبر المحلية في كل من الإمارات والبحرين، بعد أن حقق «الملك» اللقب مطلع الشهر الجاري بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة (32-27)، وسبقها في أغسطس من هذا العام تتويج النجمة بلقب السوبر البحريني بالفوز على جاره الأهلي بنتيجة (31-24).

ويطمح الشارقة إلى إضافة لقبه الثاني في «السوبر الإماراتي - البحريني» عقب حصد لقب النسخة الثالثة 2019 في المنامة بالفوز على باربار البحريني (27-26)، فيما يطلب النجمة صاحب الأرض والجمهور، مواصلة فرض عقدته على «الملك»، بعد أن توج الفريق البحريني بألقابه الثلاثة على حساب الشارقة.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية في النادي، رئيس بعثة «الملك» في كأس النسخة الخامسة لـ«السوبر الإماراتي - البحريني» محمد عبيد الحصان، أن استمرارية البطولة للعام الخامس تؤكد الترابط بين الأشقاء وتعزيز مبادرات التعاون المثمر على المستويين الشعبي والرياضي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال محمد عبيد في تصريحات صحافية، إنه «رغم الطموحات الكبيرة للفريقين للظفر بالكأس، إلا أن الهدف الأكبر من المشاركة في هذه البطولة، هو المساهمة في رفع المستوى الفني لكلا الفريقين، ما يدل على قوة ومكانة الشارقة والنجمة، المتوجين أخيراً بلقبي مسابقة السوبر في الإمارات والبحرين».