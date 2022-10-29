«غودولفين» يطلب الانتصار الثاني في أستراليا بالمهر «فيلانا»

يتأهب المهر «فيلانا» بإشراف المدرب جيمس كمينغز، إهداء فريق «غودولفين» العالمي، الانتصار الثاني في سباق «ذا غولدن إيغل» البالغ إجمالي جوائزه 10 ملايين دولار أسترالي، ويُعد ثاني أغنى السباقات في أستراليا، ويجري اليوم لمسافة 1500 متر على مضمار «روزهيل».

كما تشهد المضامير في أستراليا، دخول ممثلي «غودولفين» بإشراف المدرب جميس كمينغز، في مهمة الفوز بألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، التي يستضيفها مضمار «راندويك»، وذلك مع «بريكليس» الطامح إلى لقب سباق «فيكتوريا داربي» الممتد لمسافة 2500 متر عشبي، والمهرة «إن سيكرت» التي تنشد لقب شوط السرعة «كولمور ستاد ستيكس» لمسافة 1200 متر، في حفل يدفع خلاله الشعار الأزرق الشهير بالجواد «إليغرون» في منافسة على لقب الشوط الافتتاحي «ليكزس ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 2500 متر عشبي.

ويطمح «فيلانا» البالغ من العمر أربع سنوات، للسير على خطى زميلته في الإسطبل الفرس «كوليت» بطلة سباق «ذا غولدن إيغل» في نسخته لعام 2020، ويستند «فيلانا» في حظوظه للفوز، على قدراته الاندفاعية، التي قادته إلى تسجيل خمسة انتصارات في مشاركاته الثماني في عالم السباقات، جاء آخرها منتصف الشهر الجاري بلقب سباق «سيلفر إيغل» البالغة جوائزه مليون دولار أسترالي، وأقيم على مضمار «رويال راندويك».

ويتجه الفارس وليام بيوك، المتوج أخيراً بشعار «غودولفين» بطلاً للفرسان في موسم السباقات البريطاني، إلى مضمار «فلامنغتون» لقيادة الجواد «بريكليس» في سباق «فيكتوريا داربي» العريق الذي تعود انطلاقته الأولى إلى عام 1855، بطموح منح الجواد انتصاره الرابع في مسيرته، والأول له في سباقات «جروب1».

بدوره يتولى بطل الفرسان في أستراليا جميس مكدونالد في «كولمور ستاد ستيكس» مهمة قيادة المهرة «إن سيكرت» التي لم تخرج عن المركزين الأول والثاني في مشاركاتها الخمس بعالم السباقات، جاء آخرها، حلولها وصيفة نهاية سبتمبر الماضي على مضمار «روزهيل» في سباق «غولدن روز» في اختبارها الأول لسباقات «جروب1»، الذي جاء بعد أسبوعين من انتصارها على المضمار ذاته والمسافة البالغة 1200 متر، بلقب سباق «فوري رن تو روز» للفئة الثانية «جروب2».