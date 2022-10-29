الجزيرة يستدرج الوصل لطي صفحة «أكتوبر»

سيكون استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي عند الساعة الخامسة عصراً اليوم مسرحاً لمواجهة القمة التي تجمع الجزيرة وضيفه الوصل، ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يأمل فيه أصحاب الأرض تحقيق الفوز لطي صفحة النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال شهر أكتوبر الجاري، إذ لم يحقق أي انتصار خلال أربع جولات، بينما في الجانب الآخر يطمح «الإمبراطور» لاستعادة نغمة الفوز سريعاً عقب التعثر في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء 2-2.

ولا خيار أفضل من الانتصار بالنسبة لفريق الجزيرة الذي يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة، وكان الفريق تراجع أربعة مراكز في جدول الترتيب بسبب النتائج التي حققها خلال شهر أكتوبر الجاري (تعادل مع بني ياس 1-1، ومع الشارقة 3-3، وخسر من شباب الأهلي 1-2، وأمام عجمان صفر-1)، لكن الانتصار في حال تحقق فإنه سيوقف نزيف النقاط ويمنح الجزيرة فرصة التقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً قبل لقاء شباب الأهلي مع العين والوحدة أمام الشارقة.

بدوره، يضع «الإمبراطور» صاحب المركز الثاني بـ15 نقطة تحقيق الفوز كهدف وحيد في لقاء الجزيرة، خصوصاً أنه سيصعد به لصدارة الترتيب بصورة مؤقتة، وهو ما سيفرض الضغط على فريق الشارقة المتصدر، والذي يخوض بدوره مواجهة من العيار الثقيل في مواجهة الوحدة.