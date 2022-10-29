مهمة صعبة للنصر في ملعب كلباء

يستضيف فريق اتحاد كلباء نظيره النصر اليوم الساعة 20:00 في مباراة قوية، قد تكون مصيرية لفريق النصر الذي يبحث عن الفوز فقط من أجل تخطي موقفه الصعب بالمركز 11 على لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين. ويدرك النصر جيداً أن اتحاد كلباء من الفرق القوية والعائد من تعادل أمام الوصل بالجولة الماضية، ونجح في جمع 11 نقطة بالجولات الماضية.

وكان اتحاد كلباء قد نجح في إدراك التعادل أمام الوصل في الجولة الماضية، بعد أن كان متأخراً بهدفين، ويعلم أن النصر قادم من خسارة كبيرة على أرضه أمام العين بنتيجة 1-3، ما يجعل الفريق الضيف يبحث عن الفوز فقط بالمباراة والعودة بالنقاط الثلاث، والتي ربما ستكون طوق النجاة لمدرب «العميد» الألماني ثورستن فينك الذي سيكون أول المسؤولين عن سوء النتائج الفترة الماضية، ومن بداية الموسم، وهو ما جعل الفريق في المركز 11 في أسوأ انطلاقة للفريق بعهد المحترفين. ويبحث مدرب اتحاد كلباء، فرهاد مجيدي، عن مواصلة العروض والنتائج الإيجابية والوصول إلى نقطة أبعد من المتواجد فيها حالياً، حيث يتواجد في المركز الثامن، ويبتعد عن المتصدر بفارق خمس نقاط فقط، وفوزه اليوم سيقربه من مربع الكبار بسبب المواجهات المباشرة التي تجمع فرق الصدارة معاً.