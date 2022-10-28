كوزمين: مواجهة الوحدة في الدوري تختلف عن نهائي الكأس

قال مدرب فريق الشارقة، الروماني كوزمين إن مباراته المرتقبة أمام الوحدة الاحد المقبل ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين بأنها صعبة، و"تختلف عن نهائي الكأس". معتبرا في مؤتمر صحافي اليوم أن هذا النوع من المباريات في الدوري يكون الخطأ فيه ممنوعا، مشيرا إلى أنه يجب على فريقه أن ينسى نشوة الفوز الأخير على الوحدة، وتحقيق لقب الكأس. وقال إن الهزيمة في جولة سابقة من الوصل جعلت الفريق ينتبه ويكون أكثر تحسبا قبل مواجهة الوحدة.