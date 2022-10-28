الحمرية يصعد إلى وصافة دوري الهواة بعد التعادل مع سيتي

تعادل فريقا الحمرية وسيتي بهدفين لكل منهما في المباراة التي اقيمت في ملعب الحمرية ضمن منافسات اليوم الاول للجولة الثامنة لدوري الدرجة الاولى لأندية الهواة، ليصبح رصيد الحمرية 14 نقطة بينما سيتي 7 نقاط. وسجل للحمرية البرازيلي الكسندر ميديروس في الدقيقة 20، ومواطنه جارد اوليفيرا 81 بينما سجل لفريق سيتي عبدالله مازن 65 والبرازيلي رونالد ستيفن 72. وبات لدى الحمرية 13 نقطة في الوصافة مؤقتا، ويتأخر بفارق الأهداف عن المتصدر الجزيرة الحمراء بفارق الاهداف.