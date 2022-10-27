«التوظيف الخاطئ» يحرم الوصل من الصدارة

ضربة موجعة للعين الحوسني.. حارس الجولة ألكاسير نجم الشارقة تعرض دفاع العين لضربة موجعة بإصابة مدافعه الكولومبي دانيلو أربوليدا بقطع في وتر اكيلس، وهو ما يعني نهاية الموسم للاعب وغيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثمانية أو تسعة أشهر، وهو ما سيربك بالتأكيد المدرب وخططه للفترة المقبلة، والذي يسعى فيها العين للعودة للمنافسة على الصدارة. استطاع حارس مرمى فريق عجمان علي الحوسني خطف نجومية الجولة في حراسة المرمى، بعدما نجح في قيادة فريقه إلى تحقيق فوز تاريخي هو الأول في عصر الاحتراف على الجزيرة في أبوظبي، بعدما تمكن من التصدي لأكثر من هجمة خطرة وكان حصن أمان للفريق الذي وصل للمركز السابع متساوياً مع الجزيرة. نجح لاعب الشارقة، الإسباني ألكاسير، في قيادة فريقه لتحقيق فوز صعب وفي وقت مهم بإحراز هدف الفوز على البطائح، وتأتي أهمية الفوز كون المباراة بعد ثلاثة أيام فقط من تتويج الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة، كما أسهم الفوز في العودة للصدارة بعد أن كان قد فقدها في الجولة الماضية لصالح الوصل. مشاهد من الجولة

الشارقة

الوصل

العين

الوحدة

شباب الأهلي

الجزيرة

عجمان

اتحاد كلباء

البطائح

بني ياس

النصر

خورفكان

الظفرة

دبا 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

4

4

4

4

3

3

3

3

2

1

1

1

0 1

3

1

1

1

2

2

2

0

2

3

2

1

1 16

15

13

13

13

11

11

11

9

8

6

5

4

1 1

0

2

2

2

2

2

2

4

3

3

4

5

6 خورفكان

دبا

النصر

الجزيرة

الوصل

البطائح

الوحدة خورفكان

الجزيرة

شباب الأهلي اتحاد كلباء

عجمان

بني ياس

الشارقة

شباب الأهلي

بني ياس

العين

عجمان

اتحاد كلباء

الشارقة

الظفرة دبا

الوصل

العين

النصر

البطائح

الظفرة

الوحدة

1

4

3

1

2

1

2 0

1

1

0

2

0

4 علي مبخوت

لابا كودجو

فابيو ليما

9

9

6 الجزيرة

العين

الوصل نتائج الجولة 7

مباريات الجولة 8

فريق يسير بهدوء من دون أي مشكلات ويحقق المهم وهو النتائج والعروض الممتازة، وأثبت أن الإمكانات تظهر فقط داخل الملعب.

خلل في أداء الفريق خصوصاً في منطقة الوسط، أدى إلى خسارة فوز ونقاط كانت في متناول اليد.

فوز مهم في وقت صعب استعاد به الفريق ثقته بعد خسارة الكأس، وأمامه مواجهة صعبة أمام الشارقة مرة أخرى.

بداية رائعة للدوري، ثم هبوط في المستوى والنتائج غير مبرر رغم إمكانات اللاعبين الرائعة.

الخسارة بهدف غير مؤثرة مع فريق صاعد نجح في جمع تسع نقاط وهو أمر جيد يحسب للفريق بالتأكيد.

فوز مهم في وقت صعب كان الفريق يعاني فيه تدهوراً كبيراً في النتائج قربته من مراكز الهبوط.

«العميد» أصبح حكاية جمهور النصر وكذلك جمهور بقية الأندية، ولا يعرف حتى الآن سبب تدهور النتائج بهذا الشكل.

لا جديد، خسارة بعد خسارة، ومستوى متراجع للفريق الذي من المفترض أن يكون استعد جيداً بعد محاولات سابقة له في البطولة. عجمان: الوصل: الوحدة: بني ياس: الجزيرة: