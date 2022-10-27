4 مدربين يدخلون «دائرة الشك» في الجولة الثامنة من الدوري

تشهد الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، التي تنطلق بعد غدٍ، مواجهات من العيار الثقيل، تبرز فيها ثلاث مواجهات مؤثرة في صراع المنافسة على اللقب وهي: الجزيرة مع الوصل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وشباب الأهلي مع العين على استاد راشد في دبي، والشارقة مع الوحدة على استاد الشارقة، بينما سيدخل أربع مدربين «دائرة الشك» حول مستقبلهم مع فرقهم حال تعثرهم في هذه الجولة.

واستعاد «الملك» صدارة لائحة ترتيب الدوري، عقب تراجعه للمركز الثاني في الجولة السادسة، ولكن تعثر الوصل في الجولة السابعة بتعادله على ملعبه مع اتحاد كلباء 2-2، وفوز الشارقة خارج ملعبه على البطائح 1-صفر، دفعه إلى الصدارة برصيد 16 نقطة مقابل 15 نقطة للوصل.

وقد تسهم نتائج الجولة الثامنة في زيادة عدد المدربين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في الموسم الحالي، بعدما شهدت الجولات الماضية إقالات عدة، إذ أعلن نادي الوحدة إقالة المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال في الثالث من أكتوبر بعد فوز «العنابي» على البطائح 4-صفر في الجولة الرابعة، وتعاقد مع الإسباني مانويل خمينيز، أما الإقالة الثانية جاءت في الثامن من أكتوبر باستغناء دبا الفجيرة عن المدرب الصربي زوران بوبويتش، عقب خسارة «النواخذة» أمام العين بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، وتعاقد مع الفرنسي غريغوري دوفرينيس.

في المقابل، يعد مدرب الظفرة، الصربي نيبوشا فسوفينتش، من أبرز الأسماء المرشحة للرحيل في حال تعثر الفريق مباراته بالجولة الثامنة، عندما يخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام بني ياس.

ويمتلك الظفرة أربع نقاط في المركز الـ13 بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة، والمفارقة أنها جاءت في أحد أصعب مبارياته أمام شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما خسر في خمس مباريات أمام كل من العين واتحاد كلباء والوصل والبطائح والوحدة.

ويمتلك الظفرة أضعف خط دفاع في المسابقة بدخول مرماه 22 هدفاً، بينما أحرز سبعة أهداف في سبع مباريات.

وينضم إلى قائمة المدربين المهدّدين، الألماني ثورستن فينك، الذي شهد النصر تحت قيادته أسوأ انطلاقة له في دوري المحترفين، بعدما حصد ست نقاط في المركز الـ11، إذ فاز الفريق في مباراة واحدة فقط على عجمان، وخسر أمام كل من الوصل والوحدة والعين، وتعادل أمام الظفرة وخورفكان وبني ياس، وقد تكون مواجهة النصر مع اتحاد كلباء حاسمة لمصير المدرب الألماني.

ويواجه المدرب الوطني الوحيد في دوري أدنوك للمحترفين، عبدالعزيز العنبري، المصير نفسه مع خورفكان، بعدما حصل «النسور» على خمس نقاط في المركز الـ12 بفوز الفريق في مباراة واحدة على البطائح، وخسارته في أربع مباريات أمام كل من بني ياس والجزيرة والشارقة وشباب الأهلي وتعادله مع عجمان.

ويلعب خورفكان مواجهة مصيرية أمام منافسه المباشر في صراع الهروب من الهبوط فريق دبا الفجيرة على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، إذ تمثل هذه المباراة «نقطة فاصلة» بالنسبة لمصير العنبري.

وأخيراً، يواجه المدرب الهولندي مارسيل كايزر، انتقادات عدة، رغم البداية القوية للجزيرة بفوز الفريق في الجولات الثلاث الأولى على دبا الفجيرة وخورفكان والعين، ومشاركته الشارقة في صدارة لائحة الترتيب، ولكن الجزيرة لم يتذوق طعم الانتصار في أربع جولات متتالية بتعادله مع كل من بني ياس والشارقة، ثم خسارته من شباب الأهلي وعجمان.

المدربون المهدّدون بالرحيل:

مدرب الظفرة الصربي نيبوشا فسوفينتش.

مدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري.

مدرب النصر الألماني ثورستن فينك.

مدرب الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر.