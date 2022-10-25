10 مشاهد لافتة في دوري الهواة أبرزها صدارة تاريخية للجزيرة الحمراء

شهدت الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم 10 مشاهد جديدة على البطولة، أبرزها تألق أندية إمارة رأس الخيمة: الجزيرة الحمراء والإمارات والتعاون ومسافي بشكل بارز، وتقديمها مباريات مميزة.

«الإمارات اليوم» ترصد المشاهد الـ10 على النحو الآتي:

إصرار أحمر

فرض الجزيرة الحمراء نفسه منافساً مباشراً للصعود إلى دوري أدنوك من جميع الجوانب بالأداء الممتع وانفراده بالصدارة للمرة الأولى في تاريخه الكروي برصيد 14 نقطة، في أفضل انطلاقة يحققها الفريق بقيادة مدربه معتز عبدالله.

عصا المسفر

أسهم الدكتور عبدالله مسفر، مدرب حتا في نقلة نوعية كروية غير مسبوقة في صفوف الإعصار، بعد أن أسهمت النتائج التي تحققت بقيادته الفنية في نقل الفريق من المركز 15 إلى الوصيف.

تألق الحمرية

واصل فريق الحمرية الزحف من الخلف وخطف النقاط بهدوء وبأقل جهد ممكن، بعد فوزه على «فرسان هسبانيا» (4-1)، ودخل المنافسة من أوسع أبوابها وهو رابع انتصاراته في الدوري، وخاض مباراة أقل وأصبح رصيده 13 نقطة على بعد نقطة واحدة من المتصدر.

مربوعي دبا الحصن

واصل لاعب دبا الحصن محمد المربوعي صدارة هدافي البطولة، بعد أن سجل هدفاً ثميناً في مرمى فريق الإمارات، وعلى الرغم من ذلك فرّط فريقه بفوز كان في متناول اليد، عندما تعادل مع الصقور.

ريمونتادا ضائعة

فرط فريق الإمارات بريمونتادا ضائعة عندما استقبل هدفاً في آخر دقائق المباراة حرمته صدارة الدوري بعد ان كان قد قلب تأخره بهدفين ليتقدم (3-2) قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل (3-3).

التعاون يقترب

واصل التعاون بقيادة مدربه بدر طبيب، وتألق نجمه العراقي منتظر محمد، حصاد النقاط ليصل للمركز السابع برصيد 11 نقطة على بعد 3 نقاط من مركز الصدارة في بداية متميزة لأبناء مدينة شعم في رأس الخيمة.

نقاط العربي

أسهمت ظروف فنية لفريق العربي في نزيف غير متوقع للنقاط في آخر ثلاث مباريات، خسر في اثنتين منها، وتعادل في أخرى، قادته للتراجع من المركز الأول إلى السادس برصيده الحالي 11 نقطة.

خماسية العروبة

خسر العروبة أمام الجزيرة الحمراء بخمسة أهداف لهدف، وتعد النتيجة إحدى أبرز نتائج الموسم الحالي لدوري الهواة، خصوصاً أنها تجمع فريقين متنافسين على الصعود.

ثلاثي «الصقور»

تمكن ثلاثي فريق الإمارات، البرازيليان دياجو وكوستا، وليثيري من تسجيل ثلاثة أهداف مهمة وجميعها في الشوط الثاني مستعيدين بذلك تألق اللاعبين البرازيليين اللذين غابا في الجولات الأولى.

غلف يعود من بعيد

استعاد فريق «غلف إف سي» نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة الأولى بعد أن فاز على الفجيرة (2-1) في مباراة قادها إداري الفريق إبراهيم هبيطة، ونجح من خلالها الفريق في الوصول للنقطة السادسة بعد معاناة استمرت جولات عدة.