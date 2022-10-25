هلال: البطولات الآسيوية وجهة الشارقة المقبلة

أكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، أن فوز فريق الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة للمرة التاسعة في تاريخ النادي، يعد إشارة طيبة إلى أن النادي يسير في الاتجاه الصحيح والعودة للبطولات مجدداً، بعد فوزه السابق بلقب الدوري وكأس السوبر، لافتاً إلى أن ابتعاد الشارقة عن البطولات سنتين كان بسبب بعض الأمور الفنية التي مر بها الفريق، مؤكداً أن كل عوامل النجاح باتت متوافرة من خلال الدعم والاهتمام الكبير الذي يحظى به الفريق من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معتبراً أن التعاقد مع المدرب الروماني كوزمين يعد إضافة كبيرة للفريق، بجانب عودة عبدالله العجلة إلى رئاسة شركة كرة القدم بالنادي، فضلاً عن وجود علي سالم المدفع رئيساً لمجلس الإدارة، إضافة إلى أن التعاقد مع لاعبين كبار يصب في مصلحة الفريق، مشدداً على أن وجهة الفريق المقبلة لابد أن تكون هي البطولات الآسيوية، خصوصاً في ظل توافر كل عوامل النجاح.

وظفر الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة بعد تغلبه على الوحدة بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في العين الجمعة الماضي.

وقال عيسى هلال لـ«الإمارات اليوم»: «نادي الشارقة يملك لاعبين كماً وكيفاً، كما أن معدل الأعمار جيد جداً».

وأضاف: «صاحب السمو حاكم الشارقة إنسان تربوي من الطراز الرفيع، فكل توجيهاته متعلقة بالتربية والتعليم واستخدام طاقات الشباب في الرياضة من أجل إعداد جيل من القيادات الشابة يتحمل المسؤولية، وهذا كله يصب في النهاية في مصلحة الوطن».

وبشأن الهدف من استقطاب الشارقة للاعبين عالميين كبار لدعم صفوف الفريق، أضاف: «هدف ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، أنه يريد رؤية علم الإمارات يرفرف في المحافل الخارجية».

ووصف مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين الشارقة والوحدة يوم الجمعة الماضي بأنها كانت حدثاً مميزاً.

وأكمل: «عشت فرحة الفوز بلقب بطولة كأس رئيس الدولة وأنا لاعب بفريق السلة بالنادي، وعشتها وأنا عضو بمجلس إدارة النادي، واليوم أعيش الفرحة وأنا رئيس لمجلس الشارقة الرياضي، وهذا فخر كبير».

وعما إذا كان قد تمنى أن يكون لاعب كرة قدم بدلاً من لاعب كرة سلة، لاسيما أنه عاصر فترة كان فيها جيله شغوفاً بكرة القدم، أكد عيسى هلال أنه اتخذ قراراً بأن يكون لاعب كرة سلة منذ أن كان عمره ثماني سنوات، مشيراً إلى أن دخوله مجال كرة السلة كان صدفة بعدما مر على أصدقائه في نادي الشارقة وهم يلعبون كرة السلة فدعوه للعب معهم، لافتاً إلى أنه لم يحاول تغيير اتجاهه من كرة السلة منذ ذلك الوقت.