ماجد ناصر: أحمد بن راشد كان يتابع أدق تفاصيل الوصل ويولي الجمهور اهتماماً خاصاً

أكد حارس مرمى المنتخب الوطني وناديي الوصل وشباب الأهلي سابقاً، ماجد ناصر، أن المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، كان الأب الروحي للاعبي الوصل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كان المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم يتابع أدق تفاصيل الفريق، ويولي الجمهور اهتماماً خاصاً».

وتابع: «زارنا المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مرتين قبل نهائي كأس رئيس الدولة عام 2007، وكنا نتوقع أن يتحدث عن البطولة، لكنه جاء للاطمئنان على عياله، وكان يعرف أسماء اللاعبين، ويسأل عن الغائب والمصاب، وحتى الأطباء، وبعد التتويج بالكأس، سألني عن إصابتي، وهل أحتاج إلى الراحة، فأجبته بأنني أريد اللعب وإراحة الجمهور».

وأضاف: «كان يجعلني أشعر بأن الوصل بيتي،بالرغم من أنني لست من أبناء النادي، إذ انتقلت إليه قادماً من نادي الفجيرة، ومن أقواله لنا دائماً أن (النادي بيتنا، لكن مالك البيت هو الجمهور)، وكان يدرك تأثير المشجعين في اللاعبين، ويتابع آراءهم واهتمامهم بالفريق».

واختتم ماجد ناصر حديثه عن المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بتقديم التعازي إلى قيادة الدولة وشعب الإمارات وجماهير الوصل، مؤكداً أن رحيله كان مؤلماً لجميع اللاعبين الذين عاصروه.

ماجد ناصر:

• من أقوال الراحل: «النادي بيتنا، لكن مالك البيت هو الجمهور».

• كان يعرف أسماء اللاعبين ويسأل عن الغائب والمصاب وحتى الأطباء.