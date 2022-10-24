صدارة إيطالية - ألمانية في انطلاق الجولة العالمية للطائرة الشاطئية بدبي

شهدت مباريات الدور الأول من بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية»، منافسات قوية بين الفرق المتأهلة من الرجال والسيدات، في البطولة التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة، وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وتستمر منافساتها حتى 30 أكتوبر الجاري على شاطئ «كايت بيتش».

وتصدر الفريق الإيطالي للرجال المكون من: أدريان إجناسيو وكارامبولا وروريتش إنريكو في عدد النقاط، حيث حقق 5232 نقطة، كما تصدر الفريق الألماني للسيدات المكون من: إيزابيل شنايدر وجوليا سودي بعد تحقيقه 5910 نقاط، حيث خاضت الفرق 48 مباراة أمس. وتتواصل اليوم منافسات البطولة بداية من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً.

وجاءت صدارة الفريق الإيطالي بعد تغلبه على الفريق العُماني المكون من: هود الجلبوبي ومازن الهاشمي بنتيجة 2-صفر. وفي منافسات السيدات تصدر الفريق الألماني المكون من: إيزابيل شنايدر وجوليا سودي، بعد تغلبه على الفريق الكندي المكون من: أليسون مكاي وكاثرين ووتوني بنتيجة 2-صفر.