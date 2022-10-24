عجمان يفاجئ الجزيرة بهدف «بريستيج»

قاد الجناح الكنغولي، بريستيج مبونغو، فريقه عجمان لتحقيق فوز مفاجئ على مستضيفه الجزيرة، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليضع «البرتقالي» النقطة 11 في رصيده، بينما تجمدت نقاط «فخر أبوظبي» عند 11.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي بين الفريقين، حينما استقبل بريستيج كرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ المدافع سالم راشد، قبل أن يسددها على يمين الحارس عبدالرحمن العامري، ليضع حداً للفرص المهدرة، ويسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، ويمنح فريقه فوزاً مهماً استعاد به طريق الانتصارات مجدداً، عقب تعادله في الجولة الماضية سلبياً أمام خورفكان.

وظلت الفرص تتطاير من بين أقدام لاعبي الفريقين، وحرم القائم فريق عجمان من التسجيل، وتكفلت العارضة بالتصدي لتسديدة لاعب الجزيرة علي مبخوت، بينما تألق حارسا الفريقين في التصدي لسيل الهجمات في لقاء لم يشهد الكثير من توقف الكرة، إذ تبادل الفريقان الهجوم على مدار الشوطين.

وكان الجزيرة هو الفريق المسيطر في معظم فترات المباراة، وفرض سيطرته على مجريات المواجهة، وأظهرت إحصاءات المباراة أن معدل الاستحواذ كان لمصلحته بنسبة 65.1%، لكنه لم يستغل الفرص التي حصل عليها للوصول إلى شباك الحارس علي الحوسني.

وباءت محاولات المدرب الهولندي مارسيل كايرز لتدارك الأمور، خصوصاً في ظل الفرص المهدرة، بالفشل، وأجرى أربعة تبديلات هجومية بحتة خلال الشوط الثاني، لكن ذلك لم يساعده في تسجيل هدف التعادل، ليدخل الفريق في «دوامة الشك»، إذ أصبح رصيده خالياً من الانتصارات في آخر أربع مباريات (1-1 مع بني ياس، 3-3 أمام الشارقة، 1-2 في مواجهة شباب الأهلي، وصفر-1 ضد عجمان).