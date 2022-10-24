«الإمبراطور» في قبضة «النمور»

حوّل اتحاد كلباء تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع الوصل، في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد الوصل في زعبيل بالجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليتعثر «الإمبراطور» على أرضه ووسط جمهوره بوصول رصيده إلى 15 نقطة، ويصبح مهدداً بخسارة المركز الأول في حال فوز الشارقة غداً على البطائح، بينما رفع «النمور» رصيده إلى 11 نقطة.

ودخل الوصل أجواء اللقاء بشكل سريع، وكاد فابيو ليما أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة الأولى، عندما لعب البرازيلي غابرييل دي سوزا كرة عرضية، أبعدها حارس مرمى اتحاد كلباء عيسى أحمد، وقابلها ليما بتسديدة قوية، ارتدت من العارضة، وأبعدها دفاع «النمور»، قبل أن يحصل المدافع المغربي سفيان بوفتيني على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من كرة مشتركة مع المدافع الإيطالي إيغور روسي، وسدد فابيو ليما الكرة بمهارة في المرمى، مسجلاً الهدف الأول لـ«الفهود» في الدقيقة الخامسة.

في المقابل، لعب اتحاد كلباء بطريقة هجومية، واعتمد على التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء، وكاد أحمد جشك أن يحرز هدف التعادل من كرة جميلة، سددها ومرت بجوار القائم (9)، بينما سدد الروماني ألكساندرو سيسالدو كرة قوية علت العارضة (12).

وحصل «النمور» على أكثر من ركلة ركنية، هدد من خلالها مرمى الحارس خالد السناني، وأهدر السلوفاكي فيليب كيس فرصة إحراز الهدف الأول، عندما لعب سيسالدو ركلة ركنية متقنة، قابلها كيس برأسه فوق العارضة (16).

وفي الدقيقة 29 ارتفعت الإثارة، بعدما سقط ألكساندرو سيسالدو داخل منطقة جزاء الوصل، عقب كرة مشتركة مع سفيان بوفتيني، واستعان الحكم عادل النقبي بتقنية الفيديو، وأشار إلى عدم وجود مخالفة لمصلحة اللاعب الروماني، بينما تعددت الركلات الركنية لمصلحة الفريق الضيف، وسط تألق كبير من دفاع الوصل في إبعاد الكرة عن مرمى خالد السناني.

وباتت الأفضلية من جانب اتحاد كلباء في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، وسدد سلطان الزعابي كرة بعيدة عن المرمى، بينما كاد أن يسجل البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا الهدف الثاني للوصل من كرة عرضية، كادت أن تخدع الحارس الذي أبعدها إلى ركلة ركنية (43).

وفي الشوط الثاني استعاد الوصل أفضليته، بعدما نشط علي صالح الذي هدد مرمى اتحاد كلباء مرتين، الأولى عندما تلقى تمريرة من فابيو ليما، ولعب صالح الكرة من فوق الحارس، ولكنها علت العارضة (50)، والثانية عندما سدد كرة قوية، تصدى لها الحارس عيسى أحمد، قبل أن يسجل علي صالح الهدف الثاني من تسديدة صاروخية رائعة (55).

ورد اتحاد كلباء عن طريق ألكساندرو سيسالدو، الذي أحرز الهدف الأول عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في المرمى (58).

وفي الدقيقة 76 حصل اتحاد كلباء على ركلة جزاء، بعدما تعرض أحمد النقبي للعرقلة من ألكسندر، وسدد فيليب كيس الكرة في المرمى، محرزاً الهدف الثاني (77)، بينما نشط الوصل في الدقائق الخمس الأخيرة، ولكن دفاع اتحاد كلباء حافظ على النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

• الوصل رفع رصيده إلى النقطة 15، وأصبح مهدداً بخسارة الصدارة حال فوز الشارقة على البطائح غداً.

• اتحاد كلباء لعب بطريقة هجومية، واعتمد على التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء.