بني ياس يعود من الفجيرة بـ 3 نقاط

فاز بني ياس على مضيفه دبا الفجيرة 4-1 أمس، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين ليصبح رصيد بني ياس ثماني نقاط بينما تجمد رصيد دبا الفجيرة عند نقطة واحدة.

وأسهمت الأخطاء الدفاعية للاعبي النواخذة بتعرض الفريق للخسارة السادسة في الدوري، وتكفل لاعب بني ياس البرازيلي الياس روفائيل وحده بتسجيل «هاتريك».

وتقدم بني ياس بالهدف الأول عن طريق مدافع السماوي خالد الهاشمي المندفع من الخلف ليتابع الكرة بالشباك (18)، وعادل المقيم البرازيلي الفارو النتيجة مستفيداً من كرة وصلته داخل الجزاء من ابراهيم اليعقوبي (29).

ومع بداية الشوط الثاني نجح روفائيل الياس في تسجيل هدف «السماوي» الثاني بتسديدة رأسية (47)، وكاد بني ياس يسجل هدفاً ثالثاً من تسديدة صاروخية للفرنسي أوبا نيكيته أبعدها الحارس حميد عبدالله إلى ركنية (58). وطالب مدرب دبا الفجيرة غريغوري باحتساب ضربة جزاء لفريقه بعد أن لامست الكرة يد مدافع بني ياس (56). وسدد لاعب دبا الفجيرة جوهانيس كرة قوية من ضربة حرة مباشرة أبعدها حارس السماوي ببسالة (58).

واستغل لاعب بني ياس البرازيلي رفائيل خطأ دفاعياً للاعب دبا الفجيرة إبراهيم المنصوري لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الثالث (74)، وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الرابع برأسية جميلة مستغلاً كرة عرضية من أحمد أبوناموس.