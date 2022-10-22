جمهور الشارقة يحتفل مع الإدارة ويلتقط صوراً تذكارية مع أغلى الكؤوس (فيديو)

نظمت إدارة نادي الشارقة اليوم السبت بمقر النادي في الشارقة احتفالية خاصة مع جمهور النادي بمناسبة فوز الفريق بلقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه أثر تفوقه على الوحدة بهدف نظيف سجله المهاجم الإسباني باكو ألكاسير في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الجمعة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وحرصت إدارة النادي على إتاحة الفرصة للجمهور لالتقاط الصور التذكارية مع الكأس الغالية وسط أجواء مميزة.

وشهد الاحتفالية رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع ورئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبدالله محمد العجلة.

وعاشت "الإمارة الباسمة" أفراحاً غامرة بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق، إذ أقام الجمهور الشرقاوي مسيرات فرح ضخمة جابت شوارع إمارة الشارقة.