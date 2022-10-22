«السطوة» بشعار «غودولفين» يطلب لقب «فوجي ستيكس» الياباني

يطلب الجواد «السطوة» المملوك لـ«غودولفين» وبإشراف المدرب تاكاشي سايتو، تحقيق انتصاره الأول في سباقات الفئة الثانية «جروب 2»، حين ينشد الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، اليوم، لقب سباق «فوجي ستيكس» المقام على مضمار طوكيو الياباني، لمسافة الميل (1600 متر). وتستند حظوظ «السطوة» المنحدر من نسل الفحل «رولرشب» إلى قدراته الاندفاعية التي قادته إلى تحقيق ثلاثة انتصارات في العام الحالي.

وفي سياق متصل، تتأهب جياد «غودولفين» إلى المنافسة على صعيد سباقات الفئة الثالثة «جروب 3» في بريطانيا، حين يدفع المدرب سعيد بن سرور، بالجواد «باشن آند غلوري»، في سباق «سانت سايمون ستيكس» على مضمار «نيوبري»، قبل أن يشهد المضمار ذاته، دخول الجواد «سترايكنغ ستار» بإشراف المدرب شارلي آبلبي في منافسة على لقب سباق «هوريس هيل ستيكس».