«كأس فاطمة بنت مبارك» للخيول تصل إلى محطة «لون ستار»

يستضيف مضمار لون ستار بارك الأميركي اليوم كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1300 متر. ويجتمع للسباق البالغة جائزته 8500 دولار أميركي، 8 خيول سبق لها أن حققت جملة من الانتصارات على الأرضية الرملية التي تشتهر بها المضامير الأميركية، ويتصدر القائمة «جوب أي أي» لتيري تولي، بإشراف رهوندا تولي، وقيادة اليخاندرو لاندروس زونجا. وينافس على اللقب «أي أي تيك اشانس» لنيكول واندرو روجيري، بإشراف نيكول روجيري، وقيادة فيكتور مانويل اوريتا جي أي، و«آر بي جراند سلام» لمزرعة روزبروك، بإشراف جيرنستو توريز، وقيادة خيمنيز فالديز، و«ابتاون رينج أوف فاير» لجون هيننجزجارد، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة الفريدو كونتربراس.