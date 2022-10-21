اختبارات قوية لفرق الصدارة في دوري الهواة

يستضيف فريق الحمرية ضيفه فرسان هسبانيا، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، فيما يستضيف مصفوت ضيفه العربي، على أن تستكمل المنافسات غداً بإقامة ثلاث مباريات عند الساعة 16:55، حيث يلعب مسافي مع الرمس والتعاون مع «سيتي» والجزيرة الحمراء مع العروبة، وبالتوقيت ذاته تختتم الجولة بعد غدٍ بثلاث مباريات، فيلتقي دبا الحصن مع الإمارات وبينونة مع حتا والفجيرة مع «غلف إف سي».

وتبرز إلى الواجهة مباراة الإمارات المتصدر مع الوصيف دبا الحصن، ولكل منهما 11 نقطة، في مواجهة يمكن وصفها بأنها نقطة تحول نحو تعزيز الصدارة للفريق الذي يتمكن من الفوز، بينما سيسهم التعادل باستمرار الأمور على حالها دون تغيير، وينطبق الأمر نفسه على مباراة الجزيرة الحمراء ثالث الترتيب برصيد 11 نقطة مع خامس الترتيب العروبة برصيد 10 نقاط.

ويتطلع الحمرية رابع الترتيب بـ10 نقاط إلى نيل ثلاث نقاط مهمة حين يواجه فريق فرسان هسبانيا متذيل الترتيب، وسيساعده الفوز مقابل تعثر فرق الإمارات ودبا الحصن والعروبة والجزيرة الحمراء إلى احتلال الصدارة للمرة الأولى في الموسم الحالي.

ويبحث حتا (سبع نقاط) في المركز الـ11، بقيادة مدربه الدكتور عبدالله مسفر، إلى فوز مهم في المباراة أمام بينونة (ست نقاط)، للاقتراب نحو المراكز المتقدمة، كما تعد مواجهة مصفوت (سبع نقاط) مع العربي (10 نقاط) من المواجهات المهمة في الجولة الحالية، خصوصاً أن فريق العربي يعد منافساً قوياً في البطولة بعد تعرّضه لخسارتين متتاليتين، ويريد العودة إلى ساحة الانتصارات أمام فريق عنيد متمثلاً في فريق مصفوت.