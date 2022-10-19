انطلاق معسكر سيدات فريق الإمارات القابضة للدرّاجات الهوائية في أبوظبي

بدأت عضوات فريق الإمارات القابضة (ADQ)، فريق السيدات المحترف للدرّاجات الهوائية، الأول في الإمارات، والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي للدرّجات، في أبوظبي معسكرهن التدريبي على حلبات ركوب الدرّاجات الهوائية في كل من جزيرة الحديريات، الوثبة، وحلبة مرسى ياس، بالإضافة إلى حضور فعاليات الرعاة الرسميين للفريق.

وقالت صفية الصايغ، أول متسابقة عربية محترفة للدرّاجات الهوائية وعضوة فريق الإمارات القابضة (ADQ): «نحن في الفريق نطمح لأن نكون الأفضل عالمياً، وأن نكون الفريق الوحيد من المنطقة الذي ينافس على هذا المستوى الدولي الرفيع. من المثير جداً أن نرى أن ركوب الدرّاجات أصبح ظاهرة في دولة الإمارات».