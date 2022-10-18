حوار متجدد بين الشارقة وشباب الأهلي في كأس اليد اليوم

يحل فريق شباب الأهلي لكرة اليد في السابعة مساء اليوم، ضيفاً على الشارقة، في مباراة تجمعهما لحساب المجموعة الأولى في ختام الدور التمهيدي من مسابقة «كأس الإمارات»، ويتطلع إليها الفريقان لحسم صدارة فرق المجموعة.

ويقام في التوقيت ذاته لقاء العين وضيفه الجزيرة في مباراة يتطلع إليها «الزعيم» بشعار الفوز وانتزاع إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلتين إلى الدور نصف النهائي، فيما يطلبها «فخر أبوظبي» بشعار الانتصار الثالث على التوالي والانفراد في صدارة فرق المجموعة.

ويمثل لقاء شباب الأهلي والشارقة، في ختام تمهيدي «كأس الإمارات»، تكراراً لمواجهتهما الأسبوع الماضي في كأس «السوبر الإماراتي»، حين نجح «الملك» في الظفر بـ«السوبر» للمرة الخامسة على التوالي بالفوز على «فرسان دبي» بنتيجة (32-27).

ويدخل شباب الأهلي والشارقة مواجهتهما الفاصلة في ختام تمهيدي «كأس الإمارات»، وهما متشاركان المركز الأول برصيد ست نقاط لكل منهما، وضامنان للتأهل بغض النظر عن النتيجة إلى الدور نصف النهائي كأول وثاني المجموعة، وذلك على حساب فريقي مليحة والوصل اللذين ودعا التمهيدي كثالث ورابع فرق المجموعة برصيد خمس وثلاث نقاط على التوالي.