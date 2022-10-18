صدارة وصلاوية «مستحقة».. والجمهور متعة الدوري

رسمت الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين شكلاً جديداً للمنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما زادت حدة المنافسة على مربع الكبار واقتراب أكثر من ستة فرق من الصدارة، وهي: الوصل، الشارقة، الجزيرة، العين، شباب الأهلي والوحدة، وحتى فريق اتحاد كلباء الذي أصبح متساوياً مع فرق المقدمة برصيد 10 نقاط، لتؤكد فرق دورينا التغير الكبير هذا الموسم.

ويعود الفضل في ذلك إلى فريق الوصل الذي كانت له الشرارة الأولى بدعم ووجود الجمهور الكبير من أول مباراة للدوري، وهو ما أحيا وشجع باقي الجماهير من مختلف الأندية على الوجود بقوة والعودة للمدرجات، فكانت له الكلمة الأولى، وبفضل ذلك وصل إلى صدارة الدوري، بالفوز على الشارقة في عقر داره، ليؤكد قدرة الفريق على المنافسة بالفوز على أقوى الفرق المرشحة للدوري، وأيضاً أصبح هو الفريق الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم.

ونجح الوصل وشباب الأهلي في إعادة بوصلة المنافسة من جديد بإلحاق الخسارة الأولى بالشارقة والجزيرة، وهما الفريقان المتميزان من بداية الدوري، ولكن يبدو أنهما سيواجهان مشكلة كبيرة هذا الموسم بسبب عدم وجود بدلاء بالقوة نفسها للاعبين المميزين، خصوصاً الأجانب، وهو ما ظهر في الجزيرة عقب غياب نجمه المغربي أشرف بن شرقي، كما غاب لاعب الشارقة الإسباني بيانيتش، بخروجه مبكراً وطرد البرازيلي كايو فكانت النتيجة خسارة الشارقة.

وأنقذ شباب الأهلي نفسه من مشكلات كثيرة، إذ كان قد تعرض للخسارة أمام الجزيرة، لكنه عاد إلى المنافسة بفوز قوي على أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب، إلا أنه خسر مهاجمه البرازيلي المقيم جيسوس، لفترة طويلة، وهو ما قد يؤثر في مشوار الفريق.

وعاد الوحدة إلى سباق المنافسة بعد البداية السيئة في أول ثلاث مباريات جمع فيها نقطة واحدة، ولكن سرعان ما قام بالتغيير الشامل بداية من المدرب، ليحقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية عاد بها إلى المنافسة، كما أنهى عقدة ثماني سنوات لم يحقق فيها الفوز على العين في ملعبه، وسجل 11 هدفاً في ثلاث مباريات متتالية، وهي الطريقة نفسها بالموسم الماضي الذي بدأ فيه الوحدة بشكل سيئ قبل أن يعود في نهاية الدور الأول للمنافسة.

من جهة أخرى، لاتزال أزمة النصر مستمرة في أسوأ انطلاقة للفريق بدوري المحترفين، والحال ينطبق على بني ياس الفاقد للروح والعناصر المميزة، وإلى الآن لم يثبت فريق دبا أحقيته بالوجود في البطولة مع اتساع الدائرة لتصل إلى فريق الظفرة الذي خسر من جديد.

ونشرت «الإمارات اليوم» استطلاعاً عن قدرة الوصل على الاستمرار والمنافسة على لقب الدوري بسؤال عبر موقع «تويتر»: «شاركنا الرأي.. عقب فوز الوصل على الشارقة واقتناص صدارة دوري أدنوك للمحترفين.. هل يعود الوصل وينجح في الفوز بلقب الدوري بعد غياب 15 عاماً؟»، وتم رصد أربع إجابات، وهي: نعم، قادر على الفوز باللقب، الشارقة سيعود للصدارة، الوصل يحتاج إلى دكة بدلاء، الدوري لايزال في البداية.

وشهد التصويت مشاركة 176 مشاركاً، وكانت النسبة الأكبر لصالح أن البطولة لاتزال في بدايتها بنسبة 40.9٪، نعم قادر على الفوز باللقب 29.9٪، الشارقة سيعود للصدارة 23.2٪، الوصل يحتاج إلى دكة بدلاء قوية 6.1٪.

وأكد المحلل الرياضي خالد عبيد أن الجولة السادسة أعادت المنافسة إلى دورينا وأشعلت الصراع على اللقب، مشيراً إلى أن الوصل بالتأكيد هو المستفيد الأكبر من الجولة بالوصول إلى صدارة الترتيب ومن ملعب فريق الشارقة، وهو بالتأكيد أمر يحسب للفريق والجهاز الفني ومجلس إدارته، وأوضح أن الجزيرة والشارقة عانيا في الجولة السادسة بسبب غياب أهم عناصر الفريق فتأثرت النتائج.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «الوصل استحق الفوز في المباراة، واستحق الصدارة وكان الأكثر تنظيماً وتأثيراً، حتى على مستوى الجمهور الذي كان له فضل كبير في ما وصل إليه الفريق الآن، الشارقة عانى في آخر مباراتين وخسر خمس نقاط أمام فريقين منافسين، وهو أمر يدعو للقلق بالنسبة للجمهور». وأضاف: «الحديث عن الفوز باللقب لايزال مبكراً بالتأكيد، ولاتزال هناك 20 مباراة، ولكن الجولات الأولى أثبتت ابتعاد العين عن مستواه وغاب ذهنياً وفنياً عن قمة الوحدة، الذي شكّل التغيير الجذري فيه بعد مرور أربع جولات، شباب الأهلي يحتاج إلى أكثر من كارتابيا، في الفريق صانع الألعاب الذي صنع الفارق، والنصر لا جديد في أسوأ بداية للفريق بعهد المحترفين، وعجمان رائع حتى عندما يخسر نقاطاً، سواء بالتعادل أو الخسارة، ودبا يحتاج إلى تدخل عاجل على مستوى اللاعبين الأجانب».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق ونتائج الجولة الـ6، يرجى الضغط على هذا الرابط.