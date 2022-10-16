الشارقة والجزيرة يكسبان الرهان في كأس اليد

نجح فريقا الشارقة والجزيرة لكرة اليد في تحقيق الفوز في ثانية مبارياتهما المؤجلة ضمن الدور التمهيدي في مسابقة كأس الإمارات، أول من أمس، إذ تغلب «الملك» بصعوبة على مضيفه الوصل بفارق الهدف (30-29)، وتفوق «فخر أبوظبي» على ضيفه دبا الحصن (34-29).

وكان فريقا الشارقة والجزيرة، قد تغيبا عن الجولتين الافتتاحيتين في الدور التمهيدي من المسابقة، جراء مشاركة «الملك» في بطولة الأندية العربية في تونس نهاية الشهر الماضي، واستعانة الشارقة بعناصر من «فخر أبوظبي» لتدعيم صفوف الفريق في الاستحقاق العربي، ليستهل كلا الفريقين في الرابع من الشهر الجاري، أولى مبارياتهما المؤجلة في تمهيدي «كأس الإمارات» بفوز الشارقة على مليحة (34-25)، واقتناص الجزيرة فوزاً مستحقاً على النصر بواقع (36-29).

ودخل فريق الشارقة في ختام ثانية مبارياته المؤجلة، في شراكة مع فريق شباب الأهلي على صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط لكل منهما، بانتظار المواجهة الفاصلة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل في ختام الدور التمهيدي لحسم المركز الأول في المجموعة، فيما أدت خسارة الوصل إلى بقائه بالمركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، ووداعه، برفقة مليحة ثالث ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، البطولة من بوابة الدور التمهيدي.

واقترب الجزيرة بدوره من حسم المركز الأول لفرق مجموعته الثانية، بعد أن فرض نفسه، بختام ثانية المؤجلات، شريكاً على النصر في الصدارة برصيد ست نقاط لكل منهما، خصوصاً أن «العميد» أنهى مبارياته في الدور التمهيدي، وبقاء مباراة لـ«فخر أبوظبي» تجمعه الثلاثاء المقبل مع العين ثالث فرق المجموعة برصيد أربع نقاط، في مباراة يطمح إليها «الزعيم العيناوي» لخطف انتصارٍ يجنبه الوداع المبكر، ومرافقة دبا الحصن الذي أنهى مشواره في التمهيدي بالمركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.

ويذكر أن النسخة الحالية من «كأس الإمارات» تقام بدورها التمهيدي، بمشاركة ثمانية فرق، تم توزيعها بنظام القرعة على مجموعتين، ضمت الأولى فرق الشارقة وشباب الأهلي والوصل ومليحة، والثانية الجزيرة والنصر والعين ودبا الحصن، على أن تسفر نتائج التمهيدي، عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كلتا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي الذي يقام في 23 أكتوبر الجاري بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وتتحدد من خلاله هوية طرفي المباراة النهائية التي ستجرى في 11 نوفمبر المقبل.

«الملك» تغلّب على الوصل 30-29، و«فخر أبوظبي» يهزم دبا الحصن 34-29.