اختبار صعب لأجانب كلباء ودبا

يستقبل اتحاد كلباء ضيفه دبا الفجيرة في الخامسة من مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

ويبلغ رصيد كلباء ثماني نقاط في المركز الثامن، بينما دبا الفجيرة أخيراً بنقطة واحدة، ما يجعل المباراة في غاية الأهمية للفريقين ومرشحة إلى أن تظهر بشكل فني مرتفع خصوصاً أنهما سيخوضان المباراة من دون غيابات مؤثرة.

وكان الفريقان قد التقيا ست مرات في «المحترفين»، فاز كلباء بأربعة أهداف بينما انتصر «النواخذة» مرتين، وانتهت آخر مواجهة بينهما بفوز دبا 3-1 في عام 2019.

وسيكون أجانب الفريقين في الواجهة خصوصاً لاعبي دبا الذين تعرضوا للانتقاد في مباريات سابقة، ما يدعوهم، لتقديم أداء يؤكدون من خلاله قدرتهم على قيادة النواخذة لتحقيق طموح البقاء، وفي هذا الجانب يخشى مدرب «النمور» فرهاد مجيدي ردة فعل قوية من قبل أجانب «النواخذة»، بتقديم مستوى مرتفع يفقده نقاط المباراة كاملة أو يقوده لنتيجة التعادل، كما يتطلع الى أن يواصل لاعبوه جميعاً، خصوصاً أجانب «النمور»، الإيطالي بيسا والروماني سيسالدو والأرجنتيني برايان، تقديم الأداء الكفيل بتحقيق الفوز.

ويتطلع مدرب دبا الفجيرة غريغوري إلى أن يقدم أجانب «النواخذة» أفضل مستوى لهم يقوده لأول نتيجة إيجابية مع الفريق، ويأمل الاستفادة من خدمات عدد من اللاعبين المقيمين، خصوصاً في خط الدفاع.