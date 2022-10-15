الجزيرة يهدد مستقبل جارديم مع شباب الأهلي

يخوض شباب الأهلي مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف الجزيرة في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين الساعة الثامنة ليلاً على استاد راشد في دبي، إذ تمثل المباراة تهديداً لمستقبل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مع «فرسان دبي» في حال تعثره مجدداً بالخسارة أو التعادل أمام «فخر أبوظبي».

ويمتلك شباب الأهلي في رصيده سبع نقاط بالمركز السابع، بينما لدى الجزيرة 11 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوصل في المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط.

ويأمل «فرسان دبي» أن يعود إلى سكة الانتصارات بعدما تعثر في الجولتين الرابعة والخامسة بخسارته أمام الظفرة وتعادله أما اتحاد كلباء، ليخسر شباب الأهلي ثماني نقاط في الجولات الخمس الأولى وتصبح حظوظه محل شك في قدرة الفريق على المنافسة مع فرق الصدارة على لقب الدوري، بعدما قدم مستويات أقل من المستوى المتوقع منه.

وسيكون المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم تحت الضغط خصوصاً أن «فرسان دبي» يضم عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين سواء المواطنون أو الأجانب إلى جانب اللاعبين المقيدين في فئة المقيمين، ولكن مردود شباب الأهلي شهد مشكلات عدة على مستوى الدفاع والهجوم على حد سواء.

في المقابل لا يختلف الوضع بالنسبة إلى فريق الجزيرة الذي لم يحقق الفوز في الجولتين الرابعة والخامسة بتعادله مع كل من بني ياس والشارقة، إذ يسعى «فخر أبوظبي» إلى استعادة الانتصارات وعدم خسارته لنقاط جديدة توسع الفارق مبكراً مع فرق الصدارة، خصوصاً أن الجولة السادسة ستشهد مواجهات قوية أبرزها الشارقة مع الوصل والوحدة مع العين.

وتلقى الجزيرة ضربة موجعة في مباراته الماضية أمام دبا الفجيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي انتهت بفوز «فخر أبوظبي» خارج أرضه بهدف دون رد، ولكن خسر الفريق خدمات النجم المغربي أشرف بن شرقي بعدما تعرض لإصابة قوية في العضلة الضامة للساق اليمنى، وتأكد غيابه فترة طويلة لم يحددها النادي.

من جهته قال مدرب شباب الأهلي ليوناردو جارديم: «أقدر مشاعر الجماهير، وأعلم أنها تتمنى رؤية فريقها منتصراً، وأنا أيضاً غير راضٍ عن النتائج حالياً».

وأضاف في مؤتمر صحافي: «نسعى لتحسين المستوى والأداء، وإعطاء الثقة للاعبينا، ندخل كل مباراة بهدف الفوز، لنكون ضمن الأربعة الأوائل في الترتيب».

وعن الجزيرة، قال «أعرف منافسنا جيداً، فقد التقيته من قبل، الجزيرة يملك لاعبين بإمكانات عالية من أجانب ومحليين، وعلينا احترامه».

وختم: «نحن نلعب على أرضنا، ويجب أن يكون طموحنا الحصول على النقاط الثلاث».