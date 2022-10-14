كوزمين: فريق الشارقة مطالب بجاهزية كاملة قبل مواجهة الوصل

قال مدرب فريق الشارقة، الروماني كوزمين إنه يتوقع أن تكون مباراة فريقه المرتقبة أمام الوصل الأحد المقبل، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، صعبة جدا لاسيما أن معنويات لاعبي الوصل حاليا عالية جدا. وقال في المؤتمر الصحافي اليوم: "الوصل فريق عريق ومميز جدا، والشارقة بحاجة أن تكون جاهزيته للمباراة كاملة بنسبة 100% من جميع الجوانب"، مشيرا إلى أنه يتمنى فوز فريقه في المباراة قبل موقعة الوحدة المرتقبة في نهائي كأس رئيس الدولة يوم 21 الجاري.

وأضاف كوزمين "الوصل فريق متوازن جدا هذا الموسم ويمتاز بالهجمات المرتدة ويملك في الخط الامامي لاعبين لديهم مهارات عالية". ووعد بتصحيح الأخطاء التي صاحبت مباراة الجزيرة الماضية، خاصة على مستوى الدفاع. وكشف أنه ليست هناك حاليا غيابات في صفوف الفريق.

