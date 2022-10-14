مهرجان الشارقة للجواد العربي ينطلق اليوم

ينظم اليوم نادي الشارقة للفروسية والسباق «مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي» السلالة المصرية في نسخته الـ16. ويشارك في الحدث 56 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، ويعتبر المهرجان معتمداً من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، حيث اعتمدت جميع المهرجانات في نادي الشارقة للفروسية والسباق من قبل الهيئة لهذا الموسم. كما يُقام الأحد المقبل مزاد الشارقة للخيول العربية بمشاركة 79 جواداً في المزاد.