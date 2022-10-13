الحكم البرتغالي سواريز يقود قمة العين والوحدة
أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، أن طاقم تحكيم برتغالي بقيادة الحكم أرتور سواريز، سيدير قمة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، السبت المقبل، بين العين والوحدة، والتي ستقام على استاد هزاع بن زايد في العين. يذكر أن اتحاد الكرة أعلن الموسم الماضي عودة الصافرة الأجنبية للمشاركة في إدارة مباريات الدوري. ويساعد الحكم البرتغالي دياز كل من: روي باربوسا وباولو سواريز، وتياغو مارتنيز حكم فيديو، ومحمد عبيد حكم فيديو مساعد، وعيسى درويش حكماً رابعاً.
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