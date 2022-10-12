«إنغراشيتنغ» يحمل راية «غودولفين» في سباق «ذا إفريست»

أعلن فريق «غودولفين» عن منح الجواد «إنغراشيتنغ» الثقة للدفاع عن حظوظ الفريق في سباق «ذا إفريست» العالمي، المقام السبت المقبل على مضمار «رويال راندويك» بأستراليا ويجري لمسافة 1200 متر عشبي.

وقال موقع «غودولفين»، إن: «مدير عام (غودولفين) في أستراليا فين كوكس، والمدرب جيمس كمنغز الذي يتولى الإشراف على (إنغراشيتنغ)، أجريا محادثات مع ممثلي عن الأسطبل ومزرعة دارلي»، أسفرت عن اتخاذ قرار توجيه المهر «بوليلي»، للمنافسة على لقب سباق (مانيكاتو ستيكس) في مضمار (موني فالي) الأسبوع المقبل، والاعتماد على الجواد (كمنتاري) للمنافسة يوم السبت المقبل في سباق (سيدني ستيكس)، والدفع بـ(إنغراشيتنغ) في مشاركته الثالثة للموسم الجاري نحو المنافسة على لقب (ذا إفريست) عقب عرضين رائعين في (ميلبورن)».

وأوضح موقع «غودولفين»، أن: «مهر الأربع سنوات (إنغراشيتنغ) سبق له الفوز في ثلاثة سباقات فئوية، قبل أن ينجح في استهلال موسمه الجاري في 17 سبتمبر الماضي نحو الاندفاع من المراكز الأخيرة، وتحقيق الفوز في سباق للسرعة على مضمار (كولفيلد)، وأتبعه بالحلول وصيفاً السبت الماضي خلف زميله في الإسطبل (بوليلي) في سباق (سكيلاتشي ستيكس) لمسافة 1200 متر، والمخصص لخيول الفئة الثانية (جروب2)».

يذكر أن قائمة الخيول المنافسة على لقب سباق «ذا إفريست» البالغة جوائزه 15 مليون دولار، تضم 12 من صفوة جياد السرعة، على أن يحظى الفائز بالمركز الأول بستة ملايين دولار.