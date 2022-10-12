طرح تذاكر مباراة المنتخب والأرجنتين والتدريب المفتوح لـ «التانغو»

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن طرح تذاكر المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره الأرجنتيني، التي ستقام في أبوظبي 16 نوفمبر المقبل على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أعلن المجلس عن طرح تذاكر التدريب المفتوح الذي يقيمه المنتخب الأرجنتيني على استاد آل نهيان في 13 نوفمبر عند الساعة السادسة مساءً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي «لتيكيت ماستر».

ويعسكر المنتخب الأرجنتيني في أبوظبي استعداداً لمنافسات كأس العالم «قطر 2022»، التي تجري خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، حيث يواجه المنتخب الأرجنتيني في الدور الأول منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا، ضمن منافسات المجموعة «سي».

يذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي كان قد أعلن سابقاً عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأرجنتيني، دعماً لخطط تعزيز شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الدولية.