قمة بدوري الصالات بين خورفكان والحمرية

تنطلق عند الساعة السابعة مساء اليوم منافسات الجولة الرابعة للدوري كرة قدم الصالات بإقامة مباراتين، بينما يخضع البطائح للراحة في هذه الجولة. وتبرز إلى الواجهة مباراة خورفكان والحمرية صاحبي المركزين الأول والثاني، في القاعة الرياضية لنادي خورفكان.

ويلعب الشارقة مع اتحاد كلباء، ويستضيف دبا الحصن فريق مليحة غداً.

ويتصدر خورفكان الترتيب برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، يليه الحمرية ست نقاط من مباراتين، ثم البطائح خمس نقاط، ثم مليحة والشارقة بثلاث نقاط، ودبا الحصن بنقطة واحدة واتحاد كلباء من دون نقاط.