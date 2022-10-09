ثلاثية لخيول «غودولفين» في مضمار «كولفيلد» الأسترالي

خطفت خيول «غودولفين»، أمس، نجومية سباق مضمار «كولفيلد» في ضواحي مدينة ملبورن الأسترالية، بعد أن حققت جياد «الشعار الأزرق»، بإشراف المدرب جيمس كمنغز، وقيادة الفارس جيمس مكدونالد، ثلاثة انتصارات من أصل الأشواط السبعة ذات التصنيف الرفيع التي امتد عليها السباق، اثنان منها جاءا بألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، مع الجوادين «غولدن مايل» و«أنامو»، قبل أن يكمل «بوليلي» الثلاثية بانتزاع لقب شوط السرعة «سكلاتشي ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1100 متر.

وأهدى «غولدن مايل» فريق «غودولفين» العالمي، الفوز بلقب سباق «كولفيلد غينيز» الأسترالي العريق، الذي امتد لمسافة الميل (1600 متر) عشبي، عقب قيادة ناجحة من مكدونالد، إذ قطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة 38 ثانية و21 جزءاً من الثانية.

وأكد «أنامو» نجوميته للموسم الحالي، بانتزاعه الفوز في سباق «مايت أند باور ستيكس» لمسافة 2000 متر، بعد أن قاده الفارس جميس مكدونالد لقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وثلاث ثوانٍ و88 جزءاً من الثانية.

ونجح الفارس مكدونالد في قيادة الجواد «بوليلي» لانتزاع المركز الأول لسباق «سكلاتشي ستيكس»، وقطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقة وثلاث ثوانٍ و57 جزءاً من الثانية، بفارق 0.75 طول عن زميله في الاسطبل «انغراشيتنغ» الذي حل ثانياً بقيادة الفارس مارك زهرا، فيما ذهب المركز الثالث للجواد الأسترالي «زوستايل».