«غودولفين» تطارد ألقاب سباقات «الفئة الأولى» في 3 قارات

يدفع الفريق العالمي «غودولفين» بسبعة من صفوة جياده، للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، المقامة في ثلاث قارات مختلفة على مساحة الكرة الأرضية، وتستضيفها مضامير سباقات الخيل في بريطانيا، وأستراليا، أميركا، وكندا.

وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، إلى مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، في ختام مهرجان «دبي لأبطال المستقبل»، إذ يعول الشعار «الأزرق» الشهير، عن المهر «نافال باور» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، للتتويج بلقب الشوط الثالث والرئيس «دارلي ديوهيرست ستيكس» لمسافة 1400 متر، ومضاهاة إنجازات زملائه في «غودولفين» بانتزاع نجومية سباقات عمر السنتين، أمثال «دون أبروتش» و«بيناتوبو» و«نيتيف تريل»، وتقديم أوراق اعتمادهم نحو نجومية السباقات الكلاسيكية الكبرى للموسم التالي.

ويحفل مضمار «كولفيلد» في أستراليا، بالمشاركة الكبرى لخيول «غودولفين»، حين يستهدف المهر «أنامو»، بإشراف المدرب جيمس كمنغز لقب الشوط الثاني «مايت آند باور ستيكس» لمسافة 2000 متر، بطموح تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في سباقات الفئة الأولى، بعد تتويجه في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وعلى المضمار ذاته بلقبي سباقي «وينكس ستيكس» و«جورج مين ستيكس» اللذين أقيما على مسافتي 1400 و1600 متر.

وعلى المضمار ذاته، يعود المهر «غولدن مايل» بإشراف جميس كمنغز، للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى، حين يستهدف لقب الشوط الثالث «كولفيلد غينيز» لمسافة 1600 متر، خصوصاً أن المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، سبق أن حل رابعاً في مشاركته الأخيرة على مضمار «روزهيل» الأسترالي، في تجربته الأولى على صعيد سباقات «جروب1».

ويدفع مدرب «غودولفين» جيمس كمنغز، بالجواد «كاركتر» لخوض تحدي الشوط الرابع لمضمار «كولفيلد»، والمنافسة على لقب سباق «تورك هانديكاب» لخيول «جروب1» لمسافة 1600 متر.

ويعود نجم غودولفين وأفضل خيول أميركا الشمالية على الأرضية العشبية المهر «سانتين»، بإشراف مدربه بريندان والش، إلى مضمار «كينلاند» بطموح الفوز في سباق «تيرف مايل» لمسافة 1600 متر، وتسجيل انتصاره الثالث في سباقات الفئة الأولى، بعد أن توج هذا العام بلقبي سباقي «بوربون تيرف كلاسيك ستيكس»، و«أرلينغتون مليون ستيكس» اللذين أقيما على مضمار «تشيرشيل داونز».

وعلى مضمار «وودباين» الكندي، تطمح مهرة غودولفين «أدفنشرنغ» بإشراف المدرب براد كوكس، إلى إكمال مسيرتها الخالية من الهزائم في عمر الأربع سنوات، وذلك بالارتقاء إلى خوض تجربتها الأولى على صعيد سباقات «جروب1» باستهدافها لقب سباق «أي بي تايلور ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 2000 متر. وتستند طموحات «أدفنشرنغ» إلى قدراتها الاندفاعية التي قادتها هذا الموسم إلى تحقيق الانتصار في كلتا المشاركتين اللتين خاضتهما في 2022 على المضامير الأميركية، بتسجيلها أغسطس الماضي لفوز سهل على مضمار «منتير بارك».