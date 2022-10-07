ذاكرة خيمينيز لا تنسيه قوة النصر والخسارة بثلاثية

ستكون الأنظار متجهة في لقاء القمة بين الوحدة والنصر في الساعة 20:00 من مساء اليوم إلى مدرب «العنابي»، الإسباني مانويل خيمينيز، الذي يدشن مشوار الوقوف في المنطقة الفنية لـ«العنابي» في الولاية الثانية له عقب تسلمه دفة القيادة الفنية في النادي خلفاً للبرتغالي كارلوس كارلفهال المقال، وذلك في اللقاء الذي يُقام ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم على استاد آل نهيان بأبوظبي، ويملك أصحاب الأرض أربع نقاط، فيما لدى العميد خمس نقاط.

وخلال ولايته الأولى التي استمرت من أكتوبر 2019 وحتى يونيو 2020 كان خيمينيز قد واجه النصر في لقاء واحد وخسره بثلاثية نظيفة، وهي المباراة التي ألغيت نتيجتها مع بقية اللقاءات الأخرى لاحقاً بسبب إلغاء الموسم، عقب تفشي فيروس كورونا وقتها، ويدرك مانويل أن مواجهة اليوم ستكون مختلفة كما أنها بمثابة اختبار صعب، خصوصاً أنها أمام منافس قوي، وتأتي في توقيت ترغب فيه جماهير «العنابي» في رؤية مستوى جيد يعكس تطلعهم للمنافسة على لقب البطولة.

وأكد خيمينيز في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء أنه يعرف منافسه النصر، وقال: «بالنسبة لي أدرك أهمية المباراة وأعرف كذلك قوة منافسنا فريق النصر، لقد تغيرت الأمور في الدوري الذي أرى فيه تحسناً كبيراً منذ فترتي السابقة».

في المقابل، لا يعيش النصر أفضل أيامه، إذ يدخل لقاء اليوم بعد خسارته لـ«ديربي بر دبي» على ملعبه أمام جاره الوصل، وسيكون الفريق مطالباً في مواجهة اليوم بردة فعل إيجابية، خصوصاً أن الخسارة في لقاء اليوم قد تتسبب في ابتعاد «العميد» عن دائرة الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، كما قد تعجّل كذلك بإقالة المدرب الألماني ثورستن فينك.