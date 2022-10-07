بينونة و«سيتي» يدشنان خامسة جولات «الهواة».. واختبار العربي «صعب»

يدشن فريقا بينونة و«ستي» عند الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الجولة الخامسة لدوري الدرجة الاولى على ملعب «ذا سيفنز في دبي»، وتستكمل الجولة غداً بثلاث مباريات تجمع مسافي مع الذيد، والجزيرة الحمراء مع «فرسان هسبانيا»، والتعاون مع الرمس، وتختتم بعد غدٍ بأربع مباريات بلقاء دبا الحصن مع العروبة، والفجيرة مع حتا، والحمرية مع العربي، و«جلف اف سي» مع الإمارات.

ويتصدر العربي ترتيب البطولة بعشر نقاط، ثم دبا الحصن ثانيا (9 نقاط)، ثم الامارات والجزيرة الحمراء والرمس (7 نقاط)، العروبة ومصفوت (6 نقاط)، الفجيرة والذيد و«ستي» (5 نقاط)، ثم الحمرية والتعاون (4 نقاط)، ومسافي، «جلف اف سي»، حتا، بينونة، وفرسان هسبانيا بثلاث نقاط.

ويدافع العربي عن صدارته في اختبار صعب مع الحمرية الذي يتمتع بإمكانيات فنية جيدة مما يجعل المباراة قمة مبكرة تجمع اثنين من اقوى فرق البطولة.