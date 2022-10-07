دبا يحلم بذكريات 2017 أمام العين

يخوض فريق دبا الفجيرة اليوم اختباراً صعباً حين يستضيف العين الساعة الخامسة والربع مساءً على ملعب دبا الجديد، ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين. ويأمل دبا أن يكرر سيناريو موسم 2017 أمام العين حين فاز 2-1 وتعادل سلباً. ورغم فارق الإمكانات التي تصب في مصلحة العين، فإن دبا يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية ووقف نزف النقاط المستمر. ولدى دبا نقطة واحدة في المركز قبل الأخير، مقابل سبع نقاط للعين الرابع.

ويخشى دبا من القدرة التهديفية العالية لهجوم العين بقيادة لابا كودجو، الراغب في استمرار الانتصارات، بعد الفوز في المباراة الماضية على كلباء 3-صفر. والتقى الفريقان في دوري المحترفين في 10 مباريات أسفرت عن فوز العين في ست مباريات، مقابل فوزين لدبا وتعادلين.