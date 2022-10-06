الجزيرة والشارقة.. خارطة المنافسة

يلتقي الجزيرة مع الشارقة في صدام مبكر بين أبرز المرشحين للتتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في الجولة الخامسة الساعة الثامنة ليلاً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي. وقد يحدّد هذا الصدام المبكر خارطة طريق المنافسة في الموسم الجاري، إذ يتصدر «الملك» الترتيب بـ12 نقطة، بينما يحتل الجزيرة الوصافة بـ10 نقاط.

وتعد قمة الجولة الخامسة «الاختبار الأقوى» لنخبة من النجوم الذين يضمهم كل فريق، إذ يقود هجوم الجزيرة الهداف علي مبخوت، بجانب النجوم الجدد مثل المغربي أشرف بن شرقي والروماني تاناسي، والأسماء الأخرى. بينما الشارقة كان الأبرز في التعاقدات، حيث تعزّزت صفوفه بنجوم من العيار الثقيل، هم الثلاثي البوسني بيانيتش، والإسباني ألكاسير، واليوناني مانولاس. ويقود كلا الفريقين مدربان مميزان، هما مدرب الجزيرة كايزر، ومدرب الشارقة كوزمين.

ويدخل الشارقة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات الأربع الماضية بالفوز على شباب الأهلي وبني ياس وعجمان وخورفكان، وتعد مواجهة الجزيرة أصعب اختبار لقدرات «الملك» في الموسم الجاري، خصوصاً أن الفريق يعد المرشح الأبرز للفوز باللقب وفقاً للإمكانات التي يمتلكها، إلى جانب المستوى المميز الذي ظهر به منذ بداية الموسم.

ويسعى الجزيرة إلى استعادة الانتصارات بعدما تعثر في الجولة الماضية بتعادله مع بني ياس 1-1، بينما فاز الجزيرة في الجولات الثلاث الأولى على دبا وخورفكان والعين.