10 مشاهد فنية تُلهب مشاعر الجماهير في دوري «الأولى»

كشفت الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى عن مشاهد فنية ألهبت مشاعر جمهور «الهواة»، من خلال الأداء والنتائج المميزة والأهداف الجميلة التي سجلت في الوقت بدل الضائع، وعودة النقل التلفزيوني التي يتوقع أن تسهم في رفع القيمة التسويقية للبطولة التي يشارك فيها 17 فريقاً، بجانب حضور الجمهور المميز في معظم مباريات الجولة. وأسفرت نتائج الجولة الرابعة، التي أقيمت أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، عن فوز الفجيرة على العروبة والرمس على الجزيرة الحمراء وبينونة على «فرسان هسبانيا» بالنتيجة نفسها (2-1)، ومصفوت على مسافي، والعربي على التعاون بهدف نظيف، بينما تعادل الذيد مع الحمرية بهدف لمثله، وفاز حتا على «جلف إف سي» (4-3)، فيما فاز دبا الحصن على «ستي» بخماسية نظيفة.

ويتصدر العربي الترتيب بـ10 نقاط، ثم دبا الحصن 9، ثم الإمارات والجزيرة الحمراء والرمس 7، والعروبة ومصفوت 6، الفجيرة والذيد و«ستي» 5، ثم الحمرية والتعاون 4، وبرصيد 3 نقاط يأتي كل من مسافي، و«جلف إف سي»، وحتا، وبينونة، وفرسان هسبانيا.

وتالياً أبرز المشاهد التي ظهرت في الجولة الرابعة.

مدرب حتا

عاد المدرب المواطن الدكتور عبدالله المسفر إلى الواجهة التدريبية بعد غيابه عن المنطقة الفنية في الموسم الماضي، إذ تعاقدت إدارة نادي حتا معه مدرباً للفريق الأول، بعد إقالة المدرب السابق المقدوني الشمالي جوجيكا، ما يعكس تطلعات حتا للصعود مجدداً، واللعب في دوري أدنوك للمحترفين.

الكل فائز

نجحت جميع فرق دوري الدرجة الأولى في تذوق نتيجة الفوز، بعد أن خاضت 32 مباراة، وحققت أندية الفجيرة وحتا و«بينونة» نتيجة الفوز مرة واحدة، بينما يتصدر العربي ودبا الحصن الفرق في عدد الفوز بواقع ثلاثة انتصارات لكل منهما.

النقل التلفزيوني

تصدر النقل التلفزيوني لمباراتي الرمس مع الجزيرة الحمراء، والذيد مع الحمرية، واجهة الجولة الرابعة، لأهمية النقل في زيادة القيمة التسويقية للمسابقة، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تشهد نقل مباراتين في دوري الدرجة الأولى في يومين متتاليين.

أفضل خاسر

نجح فريق «جلف إف سي» في تقديم مستويات فنية جيدة في جميع المباريات الأربع التي خاضها، على الرغم من أنه خسر في ثلاث مباريات، إذ استقبل أهدافاً في الوقت بدل الضائع أمام كل من ستي وحتا، بعد أن قدم مردوداً فنياً مميزاً في المباراتين، ويمكن وصفه بأنه كان أفضل فريق خاسر.

ليما الرمس

يواصل نادي الرمس تقديم لاعبه المقيم الموريتاني أحميد الولي بشكل مميز منذ انطلاقة الموسم، إذ سجل هدفي الفوز في مرمى الجزيرة الحمراء، ليصبح رصيده خمسة أهداف، وهو نصف ما سجله الفريق في مبارياته الأربع من خلال تحركاته التي تشبه تحركات لاعب الوصل ليما.

المستفيد الأكبر

مهدت نتائج الجولة الرابعة إلى صدارة العربي ترتيب فرق البطولة برصيد 10 نقاط، وكان أبناء أم القيوين المستفيد الأكبر من خسارة المتصدر السابق الجزيرة الحمراء، وعدم خوض فريق الإمارات منافسات الجولة، إضافة إلى خسارة العروبة في ديربي إمارة الفجيرة.

أهداف قاتلة

أكدت الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى التطور الكبير الحاصل في المستوى الفني لفرق البطولة، وخوضها المباريات بندية عالية حتى صافرة النهاية، بعد أن شهد الوقت بدل الضائع تسجيل أهداف مهمة وأخرى حاسمة منها هدفان للاعبي حتا خلفان النوبي في الدقيقة 95، وعبدالله جاسم 92، ولاعب دبا الحصن أحمد المطوع 91، ولاعب الفجيرة عكاشة حمزاوي 93.

أول «ريمونتادا»

حقق فريق حتا أول «ريمونتادا» في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بعد أن قلب تأخره أمام فريق «جلف إف سي» بنتيجة (3-1) إلى الفوز (4-3)، وهي النتيجة التي غيّرت في ترتيب فرق البطولة، وأكدت أن منافسات الهواة توازي منافسات المحترفين في كثير من الجوانب الفنية.

نتائج الديربي

نجح فريقا الفجيرة والرمس في حسم نتائج مباريات الديربي لمصلحتهما، بعد فوز الفجيرة على العروبة بملعب الأخير (2-1) في مباراة حضرها جمهور غفير، كما فاز الرمس على ضيفه الجزيرة الحمراء بالنتيجة نفسها، ويعد تعادل الذيد مع المرشح الأول للصعود فريق الحمرية (1-1) نتيجة مميزة في ثالث الديربيات التي غيرت نتائجها الكثير في ملامح ترتيب فرق البطولة.

هاتريك المربوعي

تمكن لاعب دبا الحصن العماني محمد المربوعي من تسجيل أول هاتريك في الموسم في شباك فريق ستي، قاده إلى صدارة ترتيب الهدافين في البطولة، وقاد فريقه دبا الحصن لمركز الوصيف.