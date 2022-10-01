أول فوز يتذوقه عجمان في الموسم الحالي

فاز فريق عجمان على مضيفه دبا الفجيرة 3-1 في الجولة الرابعة لدوري ادنوك للمحترفين وهو أول فوز يحققه «البرتقالي» في الموسم الحالي ليرفع رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطة واحدة لدبا الفجيرة.

افتتح عجمان تسجيل الأهداف في الدقيقة 23 عن طريق المغربي عصام فائز بعد أن أكمل كرة ارتدت من عارضة دبا الفجيرة سبقها تسديدة قوية للتونسي محمد فراس من ضربة حرة مباشرة، وحصل عجمان على ضربة جزاء بعد إعثار تعرض له البحريني علي مدن من قبل المدافع البرازيلي مارسيلو سجل منها عجمان هدف التقدم الثاني في الدقيقة 30 عن طريق وليد ازارو.

وقلص دبا الفجيرة النتيجة بعد هدف سجله الهولندي جوي جوهانيس في الدقيقة 32 بعد أن أكمل كرة عرضية أمام مرمى البرتقالي، وكاد عجمان ان يتقدم بهدف جديد لولا أن كرة مهاجمه برستيج تصدى لها الحارس حميد عبدالله (45+3) بعد مجهود فردي تمكن من خلاله تخطي أكثر من مدافع من دبا الفجيرة.

وسجل عجمان هدفا ثالثاً عن طريق التونسي محمد فراس من مجهود فردي لكن تم إلغاءه بالعودة لحكم «الفار» لكون سبقه خطأ ضد أحد لاعبي دبا 49.

وعاد أزارو وسجل الهدف الثالث لصالح عجمان عندما سجل هدفا يمكن وصفه عالميا بعد ان سدد كرة قوسية من خارج منطقة الجزاء ذهبت في الزاوية التسعين 54.

وألغى حكم المباراة هدفا لعجمان عن طريق أزارو في الدقيقة 66 لوجود تسلل، وتواصلت هجمات الفريقين حتى نهاية المباراة وحفلت بهجمات عديدة دون ان تهتز الشباك مجددا لتنتهي بفوز مستحق لصالح عجمان.