الوصل يترك الاستحواذ للنصر ويحصد النقاط بالواقعية

ألحق الوصل أول خسارة بمضيفه النصر في «ديربي بردبي» التاريخي بفوزه على «العميد» في ملعبه ووسط جمهوره بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ويعود الفضل في ذلك إلى المحترف البرازيلي غابريل دي سوزا وكسر العقدة التي لاحقت الوصل الموسم الماضي بعد أن تعرض للخسارة ذهاباً وإياباً.

ولم تنجح سيطرة النصر على المباراة بنسبة استحواذ بلغت 70٪ في معظم أوقات المباراة حتى نهايتها، بعد أن نفذ الوصل هجمتين مرتدتين تكفلتا بإنهاء حلم النصر وإلحاق أول خسارة بالنصر هذا الموسم ليتجمد رصيد «العميد» عند خمس نقاط ويرتفع رصيد الوصل إلى 8 نقاط.

وسيطر النصر على المباراة وكان صاحب المبادرة في الهجوم الخطر، وأضاع المهاجم الغامبي ديمبو فرصة إحراز هدف التقدم في الدقيقة 11 رغم أنه كان على بعد خطوات من مرمى خالد السناني ولكنه أضاعها بغرابة، ليرد بعدها الوصل بأول أهداف المباراة من هجمة مرتدة متقنة وصلت إلى البرازيلي دي سوزا الذي انفرد ولعبها أعلى الحارس معلنا عن الهدف الأول للوصل في الدقيقة 20، وينتهي بعدها الشوط الأول بهذه النتيجة رغم الأفضلية للعميد الذي وصل إلى المرمى في أكثر من مناسبة وقف أمامها حارس الوصل خالد السناني.

وفي الشوط الثاني، صعّب الوصل من مهمة النصر بإحرازه هدفه الثاني في الدقيقة 47 ومن هجمة مرتدة أيضاً خطيرة سددها دي سوزا، ليؤكد أنه نجم المباراة الأول، وحاول بعدها «العميد» التهديف لكنه فوجئ بهدف وصلاوي ثالث ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما أضاع الوصل ركلة جزاء نفذها البرازيلي غابرييل وتصدى لها أحمد شامبيه ببراعة.

وشهدت المباراة بعدها حالة طرد لمدافع الوصل فارس خليل ليضطر الوصل لإكمال المجريات نحو 30 دقيقة بعشرة لاعبين.

بعدها أحرز لاعب النصر البرتغالي توزي هدف تقليص الفارق للعميد في الدقيقة 71 من ركلة حرة متقنة في محاولة لإحراز هدف التعادل بعد ذلك ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز الوصل بنتيجة 2-1.