5 انتصارات لخيول الإمارات في مضمار "نيوماركت" البريطاني

واصلت خيول الإمارات تألقها على المضامير العالمية، بعد أن حققت جياد الدولة اليوم خمسة انتصارات من أصل الأشواط السبعة التي امتد عليها سباق مضمار "نيوماركت" البريطاني العريق، جاء اثنان منها بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ومثلها لخيول "شادويل"، وانتصارٍ وحيد للفريق العالمي "غودولفين".

واستهلت أولى انتصارات جياد الدولة، مع المهرة "الحُسن" المملوكة لـ "شادويل" بإشراف المدرب روجير فاريان بفوزها بالشوط الافتتاحي المخصص للمهرات لمسافة 2000 متر عشبي، وابتع بانتزاع المهرة "فونتين" المملوكة للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم وإشراف المدرب كيفين ريان، لقب الشوط الرئيس "رويال بحرين صن شاريوت ستيكس" المخصص لخيول الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرى في ثالث أشواط السباق لمسافة الميل (1600 متر) عشبي.

وأهدى المهر "إيمبيريال إيمبيريور" فريق "غودولفين" والمدرب شارلي آبلبي لقب الشوط الرابع المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، قبل أن يعاود الشعار الأزرق والأبيض الشهير لـ "شادويل" بالسطوع مجدداً، بعد أن نجح المهر "إنفجار" بإشراف المدرب روجير فاريان في الفوز بلقب الشوط الخامس المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر.

واسدلت الانتصارات الإماراتية مع المهرة "بريتيمس" المملوكة للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب "كيه آر بورك"، بفوزها في الشوط السابع والختامي الذي جرى لمسافة 1400 متر.