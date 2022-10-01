المهرة الإماراتية "فونتين" تنتزع لقب "صن شاريوت ستيكس" البريطاني

توجت المهرة "فونتين" بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيفين ريان، بطلة في سباق "صن شاريوت ستيكس" المخصص للمهرات والأفراس الفئة الأولى "جروب 1" لمسافة 1600 متر عشبي، الذي أقيم اليوم على مضمار "نيوماركت" البريطاني العريق

وأضافت "فونتين" انتصارها الثاني في مسيرتها، والأول لها في سباقات "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، كما أهدت المهرة البالغة من العمر ثلاثة سنوات، ملاك الدولة الانتصار التاسع في سباق "صن شاريوت ستيكس" العريق، بعد الألقاب الثلاثة المسجلة باسم الجياد المملوكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع كل من "أندريان سكيمر" عام 1988، و"ريد سلبيسرس عام 1992، و"لا كونفيدريشن" عام 1994، وثنائية الخيول المملوكة للراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مع "دستي دولار" عام 1986، و"نزيف" عام 2000، واللقب الوحيد لكل من "ورنينغ شادوس" بشعار الشيخ مروان آل مكتوم في العام 1995، و"إيكوس إن أتيرنتي" لـ "غودولفين" عام 2003، و"ماجستيك روي" لمالكه جابر عبدالله في العام 2007.

ونجح الفارس نيل كالان في الحفاظ على قدرات المهرة "فونتين" خلال المراحل الأولى من سباق "صن شاريوت ستيكس" والبقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان لقدراتها في 400 متر الأخيرة، ودفعها لتجاوز منافساتها نحو الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و53 جزء من الثانية، بفارق 0.75 طول عن صاحبة المركز الثاني المهرة "لوريل" بشعار "جدمونت" وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن وقيادة الفارس روبرت هافين.