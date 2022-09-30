النصر والوصل.. «قمة جماهيرية» خارج التوقعات

تشدّ قمة ديربي دبي بين النصر وضيفه الوصل الأنظار، اليوم، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، الساعة 20:00 مساءً. ويبحث الفريقان عن الفوز لمحاولة التقدم في جدول الترتيب، وتفادي الخسارة، حيث يتساوى الفريقان عند خمس نقاط في جدول الترتيب.

ورفض الفريقان التعرض للخسارة في الجولات الثلاث الماضية، ولكن في الوقت نفسه أضاعا أربع نقاط بالتعادل في مباراتين، وهو ما أحزن جمهور الفريقين قليلاً بسبب الابتعاد عن فرق الصدارة المرشحة للقب مثل الشارقة والجزيرة، ما يجعل الفريقين اليوم يبحثان عن النقاط الثلاث من أجل استمرار التواجد قريباً من فرق القمة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، خصوصاً بعد الظهور القوي لجمهور الوصل في الجولات الثلاث الماضية، كما ستشهد المباراة الظهور الأول للنجم المغربي عادل تاعرابت مع فريق النصر، والأمر نفسه بالنسبة للبرازيلي لويز دا سيلفا الذي انضم إلى الوصل في الأيام الماضية ضمن فئة اللاعب المقيم.

• 5 نقاط هو الرصيد نفسه لكل من النصر والوصل في الجولات الثلاث الماضية.