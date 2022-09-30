تعزيز الشراكة بين «أبوظبي للطفولة المبكرة» ومدارس «سيتي»

وسعت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة شراكتها مع مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم بالإمارات لإطلاق برنامج يستهدف تحقيق أنماط حياة صحية للأطفال، بمشاركة أكثر من 3000 طالب في المرحلة الابتدائية، ممن تتراوح أعمارهم بين 4-8 سنوات في 40 مدرسة في أبوظبي؛ بما يمثل 260% زيادة مقارنة بالنسخة التجريبية من البرنامج.

ويتضمن البرنامج العام الجاري مسابقة لمنح طفلين وأولياء أمورهما فرصة التسجيل للفوز برحلة العمر إلى ملعب الاتحاد في مانشستر بالمملكة المتحدة والاحتفال في المدرجات خلال إحدى مباريات مانشستر سيتي الرئيسة للموسم الجاري.