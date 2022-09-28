العُمانيون يتفوقون على البرازيليين في دوري «الهواة»

عزّز اللاعبون العُمانيون المشاركون في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، من تفوقهم على البرازيليين وتصدروا الواجهة في الجولة الثالثة التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، وأسفرت مبارياتها عن فوز دبا الحصن على «فرسان هسبانيا» بثلاثية نظيفة، والإمارات على حتا بالنتيجة ذاتها، وفاز أيضاً العروبة على «غلف إف سي» 3-صفر، بينما فاز الحمرية على مصفوت 4-1، والرمس على بينونة 4-2. وتعادل الفجيرة مع ستي 1-1، والتعاون مع الذيد 1-1، والجزيرة الحمراء مع العربي 1-1 أيضاً.

وبهذه النتائج، واصل الجزيرة الحمراء صدارته للدوري برصيد سبع نقاط بالشراكة مع الإمارات والعربي، ثم دبا الحصن والعروبة برصيد ست نقاط لكل منهما، و«ستي» خمس نقاط، والرمس والتعاون والذيد لكل منها أربع نقاط. وثلاث نقاط لكل من الحمرية، ومسافي، و«غلف إف سي»، ومصفوت و«فرسان هسبانيا»، وللفجيرة نقطتان، وأخيراً حتا وبينونة من دون رصيد.

ونجح اللاعبون العُمانيون ضمن فئة اللاعب المقيم ومن مواليد الدولة في تسجيل 11 هدفاً على مدى الجولات الثلاث الماضية، مقابل ثمانية أهداف للبرازيليين، كما صنع العُمانيون تسعة أهداف.

وتصدر قائمة الهدافين اللاعب العُماني فارس الجابري برصيد أربعة أهداف يليه لاعب دبا الحصن مواطنه محمد المربوعي ثلاثة أهداف، وهورصيد لاعب الرمس الموريتاني أحمد الشيخ الولي، يليهم لاعب العروبة العماني سعيد آل عبدالسلام بهدفين. وسجل هدفاً واحداً العُمانيان محمد المطروشي وعزان بن محمود.

وسجل البرازيليان لاعب الجزيرة الحمراء ايغور الفيس ولاعب التعاون كارلوس هدفين أيضاً، كما سجل هدفين من الأندية الأخرى التونسي سليم المزيني (الرمس)، السنغالي ارنست (غلف إف سي)، النيجيري جويل ايرنست (مصفوت)، والكاميروني ارنست انانغ (الذيد).

وأكد هداف البطولة العُماني فارس الجابري أنه يعتز بدوره الفني الذي أسهم في تعزيز مكانة اللاعب العماني في الدوري الإماراتي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تركيزي ينصبّ على أن يواصل فريقي العربي تحقيق أفضل النتائج وأن يعيش جمهور العربي فرحة الفوز والتواجد مع فرق الصدارة، وأن أنتقل بصحبة العربي للعب في الموسم المقبل لدوري المحترفين».

صدارة تاريخية

وتُعد صدارة الجزيرة الحمراء تاريخية، خصوصاً أنها الأولى له في تاريخ النادي الذي يقوده المدرب المواطن معتز عبدالله، الذي حقق انتصارين وتعادلاً، وتزامن ذلك مع تقديمه مستويات فنية مميزة.

ويبرز إلى الواجهة فريق «ستي» الذي حصد خمس نقاط في أول ثلاث مباريات، وهي صورة مختلفة عن الموسم الماضي. ويقود الفريق المدرب المواطن محمد علي (30 سنة) ويعد أصغر مدربي الدوري.

بدوره، قال مدرب «ستي» محمد علي لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق في مرحلة بناء ولايزال أمامنا الكثير من العمل الفني والذهني، لكي يستقر الأداء ويواصل اللاعبون النتائج الجيدة».

الحمرية ودبا الحصن

ونجح فريق دبا الحصن من تحقيق الانتصار الثاني له بعد هزيمته فريق «فرسان هسبانيا» والعودة للواجهة التي تضررت بخسارته الأولى أمام العربي، وتقديم لاعبيه لمستوى فني مميز بقيادة المدرب المواطن محمد بن جلبوت، وينطبق الأمر ذاته على فريق الحمرية الذي حقق أول انتصاراته بهزيمة فريق مصفوت، ما يعكس قيمة فريقي دبا الحصن والحمرية بكونهما منافسين أساسيين في البطولة.

وفي شأن متصل، لايزال فريقا الفجيرة وحتا من دون أي فوز مما جعلهما يحتلان المركزين (15) و(16) بالترتيب، ما يُعد مفاجأة غير متوقعة لهما، خصوصاً أن الفريقين لعبا في دوري المحترفين في الموسم قبل الماضي.بداية قوية

وتعتبر بداية فريقي التعاون والذيد قوية لكل منهما قياساً بانطلاقتهما في المواسم الماضية، حيث حقق كل منهما فوزاً وتعادلاً في أول ثلاث مباريات، وشهدت المباراة التي جمعتهما في الجولة الماضية وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما مستوى مميزاً في قمة المدرب المواطن، حيث يدرب التعاون بدر طبيب الشحي، وفريق الذيد يدربه محمد سعيد الطنيجي.