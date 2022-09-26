«أوزريس» و«مهاتما» بطلتا كأس الوثبة في البرازيل

توج المهر «مهاتما راش»، والمهرة «أوزريس راش»، لباولو جميل صليبا، بإشراف لوكاس كوينتانا، بطلتين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما أول من أمس، بمضمار سيداد جارديم، في ولاية ساو باولو بالبرازيل، برعاية النسخة 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وللعام الثاني على التوالي نال المهر «مهاتما راش» بقيادة فرناندو لاروج، كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى بمشاركة 7 أمهار في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر (على المضمار الرملي)، متفوقاً على «جونتور راش» بقيادة رودنيك فيانا، فيما جاء ثالثاً «آر جي الباك» بقيادة روبرلي فيانا.

واجتمع للسباق الثاني لمسافة 1300 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى على المضمار العشبي، 8 مهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق، وتمكنت المهرة «أوزريس راش» بقيادة إديفالدو سيلفا، من الدفاع عن لقبها بنجاح، للعام الثالث على التوالي.

وجاءت في المركز الثاني «نيزا راش» بقيادة رودنيك فيانا، فيما جاءت في المركز الثالث «آر جي كاليفا»، بقيادة روبرلي فيانا.