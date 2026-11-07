من ذكريات التسعينيات.. إلكترونيك آرتس تعيد إحياء 25 لعبة كلاسيكية

أعادت شركة إلكترونيك آرتس طرح 25 لعبة كلاسيكية من ألعاب الحاسوب عبر متاجر رقمية، بهدف إتاحة ألعاب ارتبطت بذاكرة جيل التسعينيات، مع إدخال تحسينات تقنية على عدد منها.

وأعلنت الشركة إطلاق المجموعة التي تضم رود راش: إصدار الذكرى الثلاثين، إلى جانب ستة عناوين من عالم وينغ كوماندر، هي الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع، ووينغ كوماندر بروفيش، وبرايفيتر 2: ذا داركنينغ، و9 أجزاء من سلسلة ألتيما، ولعبتا ألتيما أندرورلد بجزأيها، وكروسايدر: نو ريمورس، وكروسايدر: نو ريغريت، إضافة إلى ثيم هوسبيتال، وسترايك كوماندر، و3 عناوين أخرى من سلسلة وينغ كوماندر.

وتعود بداية المبادرة إلى اكتشاف أرشيف مادي داخل مقر الشركة في منطقة ريدوود شورز بولاية كاليفورنيا الأميركية، في مارس 2022، وقال المنتج الأول في فريق إي إيه بارتنرز جيم فيسيلا، في مقال نشرته الشركة على موقعها الرسمي، إن الأرشيف كان يضم قرابة 20 ألف مادة تاريخية، بينها أشرطة فيديو من أنواع مختلفة، وأفلام وأقراص مدمجة.

وبدأت أعمال رقمنة الأرشيف مطلع عام 2024، واستمرت على مراحل، حتى تمكن الفريق بحلول أبريل الماضي من تحويل نحو 6 آلاف مادة إلى نسخ رقمية، وحفظ ما يقدر بنحو 2500 ساعة من التسجيلات التاريخية.

وأسهمت العملية في العثور على الأشرطة الأصلية لمشاهد الفيديو السينمائية الخاصة بسلسلتي وينغ كوماندر ورود راش، ما أتاح استعادة مواد بصرية قديمة وإعادة تحريرها ودمجها في الإصدارات الجديدة، كما استعان الفريق بتقنيات رفع دقة الفيديو اختياريا لتحسين جودة المشاهد، مع إبقاء إمكانية عرض النسخ الأصلية.

ولم تقتصر عملية التطوير على مهندسي الشركة، إذ استعانت إلكترونيك آرتس بمطورين مستقلين وأعضاء من مجتمع محبي وينغ كوماندر، لدمج تعديلات برمجية طوروها على مدى سنوات ضمن الإصدارات الرسمية.

وشملت مساهماتهم تحسين التحكم والأداء، ودعم وحدات التحكم وعصي قيادة الطائرات، ومعالجة مشكلات التوافق مع أنظمة التشغيل الحديثة، إلى جانب تطوير بعض تفاصيل تجربة اللعب.