النصر يكسب رهان ضربة البداية أمام العين في كأس اليد

دشّن الفريق الأول لكرة اليد في نادي النصر، مشواره في بطولة الكأس بالصورة المثلى، عقب نجاحه في انتزاع انتصارٍ مستحق على ضيفه العين، بفارق ثلاث نقاط، وبنتيجة (26-23)، في مباراة جمعتهما لحساب المجموعة الثانية، في ختام ثانية جولات دوري مجموعات البطولة.

وكانت الجولة قد استهلّت الجمعة الماضي، بلقاء وحيد لحساب المجموعة الأولى، سجل تحقيق شباب الأهلي فوزاً مستحقاً على مليحة بنتيجة (29-22)، مع العلم أن شباب الأهلي كان قد فاز في الجولة الافتتاحية على الوصل (24-22).

ويقضي نظام البطولة بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات، بعد أن وضعت القرعة، حامل اللقب فريق الشارقة بجوار شباب الأهلي، والوصل ومليحة في المجموعة الأولى، ووصيف البطولة فريق الجزيرة على رأس المجموعة الثانية، التي تضم بجواره فرق أندية النصر والعين ودبا الحصن.

يذكر أن فريقي الشارقة والجزيرة يغيبان عن الجولات الافتتاحية